Huawei will erneut App-Entwickler mit Preisgeld anlocken

Um ein paar Entwickler für die Huawei Mobile Services zu begeistert, startete man letztes Jahr bei Huawei einen AppsUp-Wettbewerb. Das kam wohl gut an und da nun eine neue Plattform bei Huawei ansteht, versucht man es 2021 erneut.

Der Wettbewerb für Entwickler geht also in die zweite Runde und bis zum 20. August kann man sich über diese Webseite bei Huawei bewerben. Insgesamt hat Huawei wieder 1 Million Dollar an Preisgeldern für die Entwickler eingeplant.

Am Ende gibt es Auszeichnungen wie den Tech Women’s Award, den Excellent Student Award und den Best HMS Core Innovation Award. Außerdem gibt es für die Finalisten am Ende eine prominente Platzierung in der Huawei AppGallery.

Video: Das Comeback von Huawei?

