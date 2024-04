Huawei kopiert die Apple Watch und das ist unnötig

Huawei hat ein neues Wearable in der Pipeline, denn die Huawei Watch Fit 3 steht an und Roland Quandt hat bereits Bilder gefunden. Als ich diese in meiner Timeline gesehen habe, dachte ich direkt an die Apple Watch, noch bevor ich den Text sah.

In diesem Fall hat Huawei nicht nur die Optik der Apple Watch kopiert, auch das Band erinnert an das Sportband von Apple und die beiden Watchfaces kennt man ebenfalls von watchOS. Das ist keine „Ähnlichkeit“, das ist eine schlechte Kopie.

Dabei hat Huawei das in meinen Augen gar nicht nötig, denn die Smartwatches der Marke sind gut, teilweise sehr gut und noch heute, obwohl die Smartphones bei uns nicht mehr relevant sind, eine Empfehlung. Und die Kopie kommt auch viel zu spät.

Apple wird in wenigen Monaten vermutlich ein neues Design mit der Apple Watch Series 10 einführen, dieses Wearable von Huawei wird also wie eine alte und sehr schlechte Kopie aussehen. Irgendwie schade, wenn man sowas wirklich nötig hat.

