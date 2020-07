Huawei Mate Watch könnte bald kommen

Huawei soll an einer neuen Smartwatch arbeiten, die wohl mit dem Mate-Branding auf den Markt kommen wird. Bisher haben wir einige Modelle der Huawei Watch gesehen, doch die neue Uhr könnte die erste mit Harmony OS sein.

Im Mai wurde von Huawei ein Patentantrag für diesen Namen eingereicht (wir haben nicht berichtet) und nun hat man die neue Smartwatch womöglich bei einer Behörde in China entdeckt. Sie könnte also bald vorgestellt werden.

Huawei Mate Watch im Herbst?

Der Name lässt vermuten, dass die Smartwatch zusammen mit der neuen Mate-Reihe im Herbst gezeigt wird. Es wäre aber auch denkbar, dass man sie einfach so vorstellt, denn bei den Tablets gab es auch erst ein Mate-Branding und die wurden einfach so vorgestellt (seit heute gibt es das MatePad Pro in Deutschland).

Scheint so, als ob Huawei das Mate-Branding in den Fokus bei den Geräten rückt und nicht nur für Smartphones nutzen möchte. Ich bin gespannt, was da geplant ist, denn die Ankündigung von Harmony OS ist nun schon bald ein Jahr her und abgesehen von smarten TVs haben wir da noch nicht viel gesehen.

