Huawei zeigt ersten OLED TV

Huawei präsentierte letztes Jahr einen Smart TV, setzte dabei aber auf ein Quantum Dot-Display. Nun wagt man den Schritt zu OLED, in China wurde heute wie erwartet der Huawei Smart Screen X65 vorgestellt, der ein 65 Zoll großes OLED-Panel besitzt.

Das 65 Zoll große Panel löst natürlich mit 4K auf, unterstützt HDR10 und kann bis zu 1000 nit hell werden. Unter der Haube werkelt ein eigener SoC von Huawei (HONGHU 898), dem 6 GB RAM zur Seite stehen und dazu gibt es 128 GB Speicher.

-->

Huawei setzt auf HarmonyOS

Huawei wird den OLED TV mit HarmonyOS 1.1 ausliefern und insgesamt hat man 14 Lautsprecher verbaut, der graue Aluminiumrahmen wurde möglichst dünn gehalten und die Kamera im oberen Bereich versteckt – die fährt bei Bedarf heraus.

Knapp 3250 Euro möchte Huawei für den ersten OLED TV haben, was nicht gerade günstig in China ist. Marktstart ist dort am 26. April und man kann den Huawei Smart Screen X65 ab sofort vorbestellen. Bisher gibt es keine Details für Europa.

Neben diesem OLED TV hat Huawei übrigens noch ein „normales“ Modell (V55i) mit 55 Zoll vorgestellt, welches kommende Woche in zwei Speichergrößen in China starten wird. Huawei ist es also durchaus ernst und das TV-Lineup wächst schnell.

Flaggschiff-Jahr 2020: Oppo Find X2 Pro vs. Huawei P40 Pro Das Flaggschiff-Jahr geht weiter und der Gewinner vom ersten Vergleich, das Oppo Find X2 Pro, muss sich heute dem neuen Huawei P40 Pro stellen. Oppo möchte 2020 in Deutschland durchstarten und schickt mit dem Find X2 Pro ein imposantes Flaggschiff…5. April 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->