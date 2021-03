Huawei startet mit zwei neuen MateBooks

Huawei schickt zwei neue MateBooks mit Windows in Deutschland ins Rennen, die ab April erhältlich sein werden. Da wäre einmal das günstigere MateBook D16, das bei 899 Euro startet und ab dem 19. April erhältlich sein wird und dann gibt es noch ein neues MateBook X Pro, welches ab dem 30. März für 1499 Euro startet.

Das MateBook X Pro gibt es in der Basisversion in Space Grey, die bessere Version für 1799 Euro bekommt man dann in Emerald Green. Vorbesteller bekommen bis zum 9. Mai ein Huawei MatePad dazu. Beim MateBook D14 gibt es das neue Huawei Display als Bonus und hier wird es auch nur eine Version geben.

Die kompletten Datenblätter könnt ihr weiter unten sehen und der Verkauf findet über den Online Store von Huawei und ausgewählte Partner statt. Zum Zeitpunkt des Beitrags sind die neuen Modelle noch nicht online (man sieht noch die 2020er-Modelle), aber das dürfte sich dann im Laufe der restlichen Woche ändern.

Huawei MateBook D14 Spezifikationen

Huawei MateBook X Pro Spezifikationen

