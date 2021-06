Huawei MatePad (Pro) mit HarmonyOS offiziell vorgestellt

Huawei hat heute wie erwartet mehrere Produkte mit HarmonyOS vorgestellt und einige davon kommen auch direkt nach Deutschland. Das neue Huawei MatePad ist dabei und es wird mit 11 Zoll kommen – die Pro-Version kommt mit 12,6 Zoll daher.

Für die beiden Tablets gibt es auch einen neuen M-Pencil und ein Smart Magnetic Keyboard, die zusammen 249 Euro kosten. Marktstart ist am 13. Juli und wer ab dem 11. Juni bis zum 17. August bei Huawei bestellt, bekommt das Paket dazu.

Das Huawei MatePad startet bei 399 Euro in der kleinen Version und kostet 499 Euro in der größeren Version. Das Huawei MatePad Pro gibt es nur in einer Version und diese kostet 799 Euro – beide HarmonyOS-Tablets gibt es einem matten Grau.

Weiter unten findet ihr die Liste mit den Spezifikationen und da ist es vielleicht interessant zu erwähnen, dass das normale MatePad mit einem Snapdragon 865 daher kommt. Beim Flaggschiff setzt Huawei aber noch auf einen Kirin-Chip.

Die Huawei AppGallery mit den bekannten Apps ist vorhanden, doch ich kann euch leider nicht sagen wie sich HarmonyOS auf dem Tablet anfühlt und wie es dann mit Updates und Co. aussieht. HarmonyOS ist ein Neuanfang und Huawei trennt sich von Android, ein Fazit zum Wechsel kann man da erst in einigen Monaten ziehen.

Huawei MatePad 11 Spezifikationen

Huawei MatePad Pro Spezifikationen

