Huawei Member Week: Neue Blitzangebote und mehr

Am heutigen Abend, ab 20 Uhr startet die Huawei Member Week in eine neue Runde und auch diesmal gibt es wieder limitierte Blitzangebote und mehr.

Die Huawei Member Week läuft schon einige Tage, die Tagesangebote werden allerdings immer nur für einen kurzen Zeitraum und in stark limitierter Stückzahl angeboten. Heute Abend ist es wieder so weit: Ab 20:00 Uhr können verschiedene Produkte mit erheblichem Rabatt gekauft werden. Mit dabei sind die HUAWEI FreeBuds 4 für 59 Euro, die HUAWEI WATCH GT 2 (46 mm) für 59 Euro sowie die HUAWEI WATCH FIT New für 29 Euro.

Wichtig zu wissen: Geshoppt werden kann nur nach einer Anmeldung mit der HUAWEI ID. Diese solltet ihr also bereits haben bzw. vorher besorgen. Zu den weiteren Angeboten gehören ein Gutschein für die Watch Fit Serie und Rabatte auf Smartphones, MateBooks, Tablets sowie Kopfhörer. Ein Preisvergleich sollte vor einem Kauf durchgeführt werden.

Zur Aktion bei HUAWEI →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

