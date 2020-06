Huawei P20 Pro: Update auf EMUI 10 wird langsam verteilt

Es geht anscheinend los: Das Huawei P20 Pro (und P20) bekommt ab sofort das Update auf EMUI 10 in Europa. Huawei wollte es schon deutlich früher verteilen, musste es aber immer wieder verschieben. Vor ein paar Tagen betonte man dann aber, dass ein Rollout im Juni definitiv noch angepeilt sei.

Nun scheint der Rollout begonnen zu haben, denn wie Huawei Central berichtet, ist das Update auf Android 10 bei den ersten Nutzern angekommen. Man hat auch einen Screenshot vom knapp 4,5 GB großen Update veröffentlicht und einen englischen Changelog habe ich euch am Ende auch eingebunden.

-->

Nun müssen wir abwarten, wann EMUI 10 auf den ersten Geräten in Deutschland eintreffen wird. Solltet ihr ein Huawei P20 oder Huawei P20 Pro besitzen, dann schaut ab sofort einfach immer mal wieder in den Einstellungen von eurem Gerät nach, ob euch das große Android-Update bereits angeboten wird.

Huawei P20 Pro: EMUI 10 Changelog

EMUI 10.0 is designed to further streamline and enhance the quality of your user experience. It provides users with a whole new, fine-tuned user interface designed to facilitate smoother and more intuitive user experience. Enhanced data and privacy protection also brings you a more secure experience.

User interface: intricate and breathtaking:

Magazine Design: Incorporates a magazine-style layout, for a more comfortable and authentic reading experience.

Morandi Color: Understated gray tones make for a gentler and more comfortable display.

Animations: Dynamic, naturally-based animations for page transitions, app launches, and other scenarios.

Performance: stable and smooth:

GPU Turbo:

Improves the smoothness and stability of the system when playing games.

Phone Clone:

Improves the connection and cloning speed.

Security: more secure data and privacy Security:

Formally verified microkernel: Uses Huawei’s own self-developed microkernel design, certified as the most secure OS kernel for commercial use.

Software update Security: more secure data and privacy Formally verified microkernel Uses Huawei's own self-developed microkernel design, certified as the most secure OS kernel for commercial use.

Distributed technology: Improves security when connecting to other Huawei devices, as well as when transferring files between and storing data on other Huawei devices

Privacy protection: Supports app sandboxing capabilities for standardized app permission management and more secure data and privacy protection.

Media and entertainment: more fun

AppAssistant dropzone: Adds a dropzone for AppAssistant, allowing you to quickly access services such as game acceleration and do-not-disturb.

Apps:

Adds the Huawei Browser app, providing you with secure, convenient web browsing and searching services.

