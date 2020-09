Huawei plant mehr Stores in Europa

Huawei möchte seine Präsenz im Einzelhandel ausbauen und plant mehr Stores in Europa. Bis Ende 2020 sollen 8 neue Flaggschiff-Stores eröffnet werden und es soll 42 neue Experience-Stores geben. Deutschland ist als Standort dabei, man hat aber nicht verraten, wie viele (Flaggschiff-)Stores wir hier sehen werden.

Die neuen Stores wurden vom Design-Zentrum in Paris geplant und Huawei will somit seine Marke in Europa stärken. Die eigenen Stores sollen eine „wichtige Rolle“ bei den Kunden in den Innenstädten spielen, so Huawei in der IFA-Keynote.

Eine Strategie, die wir aktuell auch bei den anderen Unternehmen aus China sehen, denn Oppo und Xiaomi bauen ihre lokale Präsenz in Europa derzeit auch aus. Diese Marken waren bisher vor allem online stark vertreten, nun scheint man zusätzlich den lokalen Einzelhandel für weiteres Wachstum in Angriff zu nehmen.

