Huawei kündigt „Super Device“ an und will über Pläne für 2022 sprechen

Der Mobile World Congress 2022 wird trotz Pandemie-Höhepunkt stattfinden und so langsam merkt man, dass alles egal ist und man das durchzieht, denn auch die Unternehmen werben mittlerweile mit dem Event und ihren passenden Keynotes.

Huawei ist in diesem Jahr mal wieder dabei und hat laut eigenen Angaben einige spannende Neuigkeiten in Barcelona dabei. Man möchte die Messe nutzen und eine Vision für das „Huawei Smart Office“ präsentieren, Richard Yu leitet die Keynote.

Huawei „Super Device“ und Pläne für 2022

Nach dem Ende der Google-Dienste und Kirin-Chips hat sich Huawei verstärkt auf andere Bereiche konzentriert, Smartphones stehen nicht mehr im Fokus. Für den MWC verspricht man aber auch ein „Super Device“ – sagt jedoch nicht, was es ist.

William Tian, Chef der Consumer Business Group in Westeuropa, wird aber auch vor Ort sein und dort „ein Business-Update geben und über die Pläne für 2022 sprechen“. Es dürfte also eine spannende Keynote geben, denn wenn Richard Yu selbst vor Ort ist und die Keynote direkt in Barcelona leitet, wird es interessant.

