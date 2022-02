Apple Event im März wohl mit drei Neuheiten

Mark Gurman hat letzte Woche den 8. März als Datum für das Apple Event in den Raum geworfen und diese Aussage in seinem Newsletter am Wochenende erneut bekräftigt. Doch welche Neuheiten werden wir von Apple im Frühjahr sehen?

Neues iPhone, iPad und neuer Mac

Es bleibt dabei, das iPhone SE 3 und ein neues iPad Air sollen kommen, beide mit einem neuen Chip und 5G unter der Haube. Große Sprünge sollte man hier nicht erwarten, aber es ist die übliche Produktpflege von Apple. Und was noch?

Das dritte Produkte könnte ein neuer Mac mini mit M1 Pro und M1 Max sein. Mark Gurman weiß nicht, ob er auf dem Apple Event gezeigt wird, aber er soll jetzt im Frühjahr kommen. Das könnte es dann auch schon bei Apple gewesen sein.

Der neue iMac soll später kommen, ebenso wie ein neues „Basis MacBook Pro“ und MacBook Air mit M2-Chip. Womöglich sehen wir den M2-Chip rund um die WWDC, daher könnte auch das neue iPad Pro erst zu diesem Zeitpunkt gezeigt werden.

Apple-Highlights erst im Herbst

Die drei Produkte sind jetzt nicht unbedingt das, was man auf einem Apple Event erwartet, daher würde ich eine kleine „Überraschung“ nicht ausschließen. Wie wäre es zum Beispiel mit den neuen Mini-LED-Monitoren, die derzeit im Raum stehen?

Die großen Highlights kommen bei Apple meistens erst in der zweiten Hälfte des Jahres und zum Herbst (Weihnachtsgeschäft). Apple ist zwar auch für Events im Frühjahr bekannt, aber es gibt sie nicht jedes Jahr. In etwa einem Monat soll aber ein solches stattfinden, wir werden die Gerüchte dazu also weiter verfolgen.

