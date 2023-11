Humane AI Pin: Ich weiß nicht, was ich davon halten soll

Werde ich langsam alt und verschlossen für neue Technik? Ich weiß es nicht, aber nach dem Hype rund um Humane war ich natürlich auf die Ankündigung des AI Pin gespannt. Wird es das neue KI-Gadget der Zukunft, welches wir bald bei allen am Shirt im Alltag sehen? Oder wird der AI Pin schon bald wieder Geschichte sein?

Wenn es nach Humane geht, dann wird dieses kleine Gadget unser Leben komplett verändern und die „Menschlichkeit“ zurück in die Technik bringen. Der erste Clip für den Humane AI Pin zeigt, woher das Team kommt (ehemalige Apple-Mitarbeiter):

Man setzt voll auf Emotionen mit Kindern, mit anderen Menschen und nennt keine einzige Spezifikation. Es geht nur um den AI Pin im Alltag und wie dieser das Leben der Schauspieler im Werbeclip beeinflusst. Wir erfahren auch nicht, wann der AI Pin kommt. Marktstart ist aber für Anfang 2024 geplant, Bestellungen starten bald.

Was erwartet euch hier? Ein OS namens Cosmos, welches KI-Technik von OpenAI (ChatGPT) nutzt, eine Kamera mit 13 Megapixel, ein Speaker, Mobilfunk (T-Mobile in den USA), ein Snapdragon-Chip und natürlich die Laserprojektion auf die Hand.

Für 699 Dollar und ein monatliches Abo in Höhe von 24 Dollar ist man dabei. Bisher ist aber noch vollkommen offen, ob der Humane AI Pin nach Deutschland kommt.

Ich bin skeptisch. Wie ist das im Winter, wenn ich Shirt, Pulli und Jacke trage? Muss ich den Pin dann immer wieder neu anlegen? Nervt das nicht? Wie reagiert meine Umwelt auf die Kamera, die immer auf sie gerichtet ist? Man muss sie zwar erst aktivieren und das sieht man dann, bei Google Glass kam das aber nicht gut an.

Wie gut lassen sich die Inhalte auf der Hand ablesen? Wie ist das mit dem Winkel im Alltag, wenn der Pin nicht optimal sitzt? Muss ich diesen immer wieder am Shirt zurechtrücken, damit der Winkel auf der Hand passt? Und was, wenn man sowieso schon eine Smartwatch trägt, welchen Mehrwert bietet dann so ein Pin überhaupt?

Ich mag es, wenn kreative Menschen eine neue Idee haben und das umsetzen und der Nerd in mir würde diesen AI Pin gerne ab sofort ausprobieren. Der „normale“ Nutzer mit einer Smartwatch stellt sich aber die Frage, warum er über 1.000 Dollar mit einem Abo in zwei Jahren zahlen soll, damit er noch ein Gadget mitschleppt.

Humane hofft natürlich, dass sich diese Technik so weiterentwickelt, dass sie eines Tages kaum sichtbar in unserem Alltag verschwindet und das wie in einem Film ist. Verstehe ich, diese Vision sieht man auch, aber davon sind wir sehr weit entfernt.

Bisher sehe ich noch keinen Vorteil im Vergleich mit einer Smartwatch, ganz im Gegenteil, diese sieht in meinen Augen sogar besser aus, ich habe keine Kamera, die immer auf Menschen gerichtet ist, und sie hat ein Display für bunte Inhalte.

Ich bin aber gespannt, wohin die Reise von Humane geht. Vielleicht lächeln wir 2030 und denken an diesen Hype zurück, vielleicht sind bis dahin schon andere Marken mit so einem Produkt auf dem Markt und diese Pins gehören zum Alltag.

Müsste ich jetzt eine Wette abgeben: Diese Form des AI Pins hat keine Zukunft. Die Idee selbst könnte in anderer Form spannend sein und bleiben, vielleicht schnappt sich auch ein Unternehmen dieses Start-up, aber das wird sich zeigen. Wer mehr wissen möchte, der schaut das Video oben oder auf der Seite von Humane vorbei.

