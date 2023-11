Elektroautos: Polestar verspricht das Ende der Reichweitenangst

Polestar lud diese Woche zu einem Polestar Day ein, auf dem man ein bisschen über die Zukunft der Marke sprach. Die meisten Ankündigungen waren bekannt, eine Sache hat aber meine Aufmerksamkeit geweckt: Extreme Fast Charging.

Polestar kündigt XFC-Technologie an

Diese kürzt Polestar mit XFC ab und die Marke möchte sie 2024 erstmals in einem Prototyp des Polestar 5 demonstrieren. Der Polestar 5 soll das neue Flaggschiff für die Zukunft werden und dürfte 2025 kommen. Doch wie schnell wird hier geladen?

Intern trägt diese Technologie, die man mit StoreDots entwickelt und in aktuelle Akkus implementieren kann, den Namen „100-in-5“. Das steht für 100 Meilen in 5 Minuten, was 160 Kilometern Reichweite entspricht. Wir haben keine konkrete Angabe der Ladegeschwindigkeit und Details zur Reichweite in 10 oder 15 Minuten.

Der Polestar 5 greift Elektroautos wie das Tesla Model S oder den Porsche Taycan an, der übrigens mit 100 km Reichweite in 5 Minuten überzeugt und oben mitspielt.

Polestar verspricht, dass „die Angst vor dem Aufladen (…) bald der Vergangenheit angehören“ wird. Bevor jetzt aber die ersten Stimmen kommen: Moment, wer soll sich so einen Polestar 5 leisten können, das wird ein Elektroauto für über 100.000 Euro. Richtig, solche neuen Technologien werden natürlich erst hier implementiert.

Doch neue Technik wandert mit der Zeit immer „nach unten“ und ein Polestar 2 könnte die XFC-Technologie in ein paar Jahren ebenfalls bekommen. Ich bin jetzt aber mal auf die Praxis gespannt, denn in der Theorie kann man viel versprechen.

