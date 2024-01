Humane trennt sich vor Marktstart von Mitarbeitern

Der AI Pin von Humane könnte eines der spannendsten Gadgets in diesem Jahr sein, er wurde Ende letzten Jahres vorgestellt und soll im Frühjahr starten. Ich bin da aber bekanntlich sehr kritisch und vermute sogar, dass es am Ende des Jahres eher ein Flop sein wird. Doch so langsam muss bei Humane das Geld fließen.

Mitgründer von Humane verlässt Start-up

Diese Woche wurde dank The Verge bekannt, dass man sich vor Marktstart von einigen Mitarbeitern trennt. Es sind zwar nur 4 Prozent, die gehen müssen, aber der Mitgründer verlässt das Schiff bereits. Der Grund sei, dass Patrick Gates, der die Rolle des CTO übernahm, jetzt doch mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte.

Humane muss „umsichtig und proaktiv“ sein, so das Schreiben an Mitarbeiter, die gehen müssen. Anders ausgedrückt: Das Geld wird langsam knapp, die Investoren wollen jetzt sicher Resultate sehen und entweder der Marktstart im März wird ein voller Erfolg oder es wird schwierig. Vorbestellungen für den AI Pin laufen bereits.

Der Humane AI Pin kostet 700 Dollar und dann 24 Dollar pro Monat, für zwei Jahre zahlt man also über 1.200 Dollar und dafür bekommt man ein neues Apple iPhone 15 Pro in den USA. Werden sich Nutzer das zusätzlich gönnen? Immerhin ersetzt der Humane AI Pin das Smartphone nur bedingt, er ist vielmehr eine Ergänzung.

Ich finde das Produkt spannend und würde es wirklich gerne testen und mich hier vom Gegenteil überzeugen lassen, aber in einer Welt von Smartwatches, die das alles (bis auf die Kamera) bieten, sehe ich es kritisch. Mal schauen, ob der Humane AI Pin als großes Highlight oder großer Flop am Ende des Jahres 2024 dasteht.

