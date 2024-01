WhatsApp: Das neue Design kommt und wurde etwas optimiert

WhatsApp arbeitet seit einigen Monaten an einem neuen Design für den Messenger und es ist davon auszugehen, dass wir diese Änderung in diesem Jahr sehen. Wir haben schon häufiger darüber berichtet, aber das Design bekam eben auch Kritik.

Mit dem neuen Design ändert sich die Farbe in der App, denn WhatsApp wollte zu Grün statt Blau wechseln. Das kam bei einigen nicht gut an und daher gibt es nicht nur Blau als Option, in einer aktuellen Beta kann man sogar fünf Farben wählen:

Das ist noch kein richtiges Theme für die App, sowas bieten ja auch einige Dienste und Messenger an, es ist nur ein Farbschema. Doch es gibt eben nicht nur das alte Blau zurück, sondern auch noch Weiß, Pink und Lila, vielleicht kommt noch mehr.

Finde ich gut, denn Grün ist nicht meine bevorzugte Farbe und in diesem Fall würde ich eventuell sogar Weiß als Option testen, damit es neutraler wirkt. Schauen wir mal, bisher befindet sich das neue WhatsApp nämlich weiterhin in der Testphase.

