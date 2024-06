Das günstige Elektroauto von Hyundai ist offiziell

Hyundai hat diese Woche den neuen Inster vorgestellt, ein günstiges Elektroauto, welches noch Ende 2024 bei den Händlern in Deutschland stehen soll. Finale Preise gibt es zwar keine, aber Hyundai peilt mit diesem Modell um die 25.000 Euro an.

Es ist das „erste A-Segment-Elektrofahrzeug von Hyundai“ und nach dem Inster soll dann noch der Inster Cross folgen, der sich „durch ein noch robusteres Design auszeichnet“. Und auf welche Eckdaten blicken wir bei diesem neuen Elektroauto?

Hyundai plant zwei Versionen, einmal mit 42 kWh und dann mit 49 kWh, bei der Reichweite will man auf jeden Fall die 300 km knacken und die große Version soll die 350 km knacken. Es gibt noch keinen finalen WLTP-Wert, dieser folgt später.

Wir sprechen über 71 kW (97 PS) bzw. 85 kW (115 PS) und man kann maximal 140 km/h bzw. 150 km/h schnell fahren. An AC-Ladesäulen wird der Hyundai Inster mit 11 kW geladen, an DC-Ladesäulen lädt man in 30 Minuten (10 bis 80 Prozent).

Das ist also kein günstiges Modell der Ioniq-Reihe, ein Hyundai Ioniq 1 könnte in Zukunft auch noch folgen, es ist eine eigene Reihe von Hyundai. Damit will man vor allem schneller als die Konkurrenz bei Volkswagen in dieser Preisklasse angreifen.

Warten wir mal die finalen Preise aber, optisch holt mich der Inster aber noch nicht so wirklich ab, was vor allem an der Front und den Lichtern liegt. Als hätte man dem Designer gesagt, dass er unbedingt hässlicher als die Ioniq-Modelle sein muss.

VW ID Buzz: Volkswagen hat große Pläne für den Elektro-Bulli Volkswagen blickt 2023 auf ca. 35.000 Einheiten des VW ID Buzz und auch zum Start ins neue Jahr sieht es nicht viel besser aus. Doch das möchte man bei VWN […]26. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->