Hyundai Ioniq 5: Kommt schon 2022 ein Facelift?

Der Hyundai Ioniq 5 kommt ganz gut an, aber es gibt auch viele Kritikpunkte in den ersten Testberichten. Grundsätzlich wird das Elektroauto gelobt und ein 800-Volt-System in dieser Preisklasse ist einzigartig, aber da ist noch viel Luft nach oben.

Hyundai Ioniq 5: Ein technisches Upgrade

Vor allem „unter der Haube“ und im Innenraum kann Hyundai nachlegen und laut Nextmove ist das auch schon für 2022 geplant. Man spricht von einem Facelift für nächstes Jahr, wobei das weniger optisch, sondern eher technisch ausfallen soll.

Was soll beim Hyundai Ioniq 5 verbessert werden? Eine bessere Reichweite für die Autobahn, ein besseres Navi mit Routenplanung für Ladesäulen (endlich), eine Vorklimatisierung für den Akku und Hyundai peilt bessere Assistenzsysteme an.

Sollte das stimmen, dann würde Hyundai sehr schnell auf die Kritik reagieren, aber womöglich auch einige Kunden verärgern, da der Ioniq 5 noch nicht alt ist. Es wäre doch noch etwas früh für ein Facelift (oder eben technisches Upgrade dieser Art).

Auf der anderen Seite hat Tesla gezeigt, dass es sowas wie große Facelifts in der Branche nicht mehr benötigt und man die Autos nach dem Start kontinuierlich verbessern kann. Und ein paar dieser Funktionen wären auch als Update möglich.

