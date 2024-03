Hyundai Ioniq 9: Neues Elektroauto-Flaggschiff kommt

Nach dem Hyundai Ioniq 5 und Hyundai Ioniq 6 sollte eigentlich der Hyundai Ioniq 7 folgen, der derzeit für Sommer 2024 im Raum steht. Das mit der Ankündigung ist nicht falsch, aber laut Automotive News plant Hyundai hier einen neuen Namen.

Aus dem Hyundai Ioniq 7 wird der Hyundai Ioniq 9, was so nie geplant war, denn das Elektroauto wurde 2021 als SEVEN vorgestellt. Gründe für die Änderung sind nicht bekannt, aber die Änderung deutet an, dass es damit das Flaggschiff wird.

Hatte Hyundai womöglich einen anderen Plan für einen Ioniq 8 oder Ioniq 9, den man geändert hat? Wird der Ioniq 7 besser als erwartet und daher als Flaggschiff positioniert? Möchte man diesen nur besser als Pendant zum Kia EV9 platzieren?

Wir wissen es nicht, bei Hyundai wollte man die neue Bezeichnung jedenfalls noch nicht bestätigen. Es ist übrigens nicht sicher, dass wir keinen Ioniq 10 sehen, aber ich gehe derzeit davon aus, dass mittelfristig beim Ioniq 9 das Ende erreicht ist.

