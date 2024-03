Hyundai Ioniq 5 2024: Preis für Deutschland folgt „in Kürze“ und mehr Details

Hyundai preschte in Südkorea schon in der Nacht von Sonntag auf Montag vor und zeigte den neuen Hyundai Ioniq 5 für 2024. Mittlerweile hat uns auch die deutsche Pressemitteilung erreicht, welche die konkreten Details zum Facelift mitbringt.

Neuer Hyundai Ioniq 5 für 2024

In Südkorea startet der neue Hyundai Ioniq 5 übrigens direkt und „Europa folgt im Jahresverlauf“. Ich vermute aber, dass es nicht lange dauert, da jetzt kaum einer die alte Version kaufen wird. Preis und Ausstattungsoptionen folgen dann „in Kürze“.

Der größere Akku mit 84 kWh bringt eine Reichweite von bis zu 570 km mit, man kann die Batterie-Vorkonditionierung manuell einschalten, es gibt eine verbesserte Parkassistent-Funktion mit Fernbedienung 2.0 und das neue Connected Car Navigation Cockpit mit OTA-Updates und Android Auto und Apple CarPlay (kabellos).

Mit dem neuen Design wächst der Hyundai Ioniq 5 um 20 Millimeter an, was man aber ignorieren kann, Radstand und Co. bleiben gleich. Im Innenraum gibt es in der Mittelkonsole im oberen Teil der Multifunktions-Insel nun eine physische Taste, mit der man häufig genutzte Funktionen wie die Sitzheizung und Co. bedienen kann.

Die Smartphone-Ablage mit kabelloser Ladefunktion wurde weiter oben positioniert und lässt sich leichter erreichen, so Hyundai. Ein neues Lenkrad mit LEDs für die Akkuanzeige ist auch dabei (kennt man vom Ioniq 6) und es wurden Infotainment- und Klimabedienelemente neu angeordnet. Gibt es hier noch weitere Details?

Man kann die zweite Sitzreihe jetzt vom Kofferraum aus umlegen, Hyundai spricht von einem „ruhigeren Fahrgefühl und weniger Vibrationen“, einer erhöhten Karosseriesteifigkeit und es gibt eine zusätzliche Schalldämmung am Heckmotor.

Verstärkungen in den vorderen und hinteren Türen sowie in der B-Säule tragen zu einem höheren Seitenaufprallschutz beim neuen Hyundai Ioniq 5 für 2024 bei.

Ganz neu ist auch der Hyundai Ioniq 5 N Line, der sich zwischen der Basis und dem Hyundai Ioniq 5 N einordnet. Hier gibt es eine sportlichere Optik, ein Lenkrad und weitere Extras, die man so von der N Line kennt. Hyundai wird die Details zu den Versionen und Leistung aber erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

Das klingt nach einem vernünftigen Upgrade für ein gutes Elektroauto, wenn man es nicht nutzt, um den Preis massiv anzuheben. Wenn man sich die Entwicklung bei Elektroautos aber derzeit anschaut, dann gehe ich nicht davon aus. Hyundai hält sich das aber sicher offen, daher wird der finale Preis erst später kommuniziert.

