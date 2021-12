Hyundai: „Jetzt ist die Umstellung auf Elektrifizierung unumgänglich“

Hyundai hat sich laut The Korea Economic Daily in einer internen Mail an alle Mitarbeiter:innen gerichtet und bekannt gegeben, dass man die Entwicklung an Verbrennern einstellt. Sie werden weiter produziert, aber nicht mehr optimiert.

Hyundai priorisiert Elektromobilität

Wir haben in diesem Jahr viele konkrete Aussagen bezüglich Verbrenner-Aus gesehen und da ist es nur logisch, dass die Unternehmen die Technologie zwar noch am Leben halten, aber nicht mehr weiterentwickeln und das Geld streichen.

Warum sollte man eine Verbrenner-Plattform für 2025 neu entwickeln, wenn der Fokus dann sowieso auf Elektromobilität liegen wird. Der Schritt zur Elektrifizierung sei laut Park Chung-kook von Hyundai R&D „unumgänglich“ und kommt bald.

Die Mitarbeiter:innen der Entwicklungssparte arbeiten jetzt an Elektromotoren, nur ein kleiner Teil ist noch vorhanden und sorgt dafür, dass eben jemand da ist, der sich mit Verbrennern auskennt. Große Schritte sollte man hier nicht mehr erwarten.

Hyundai möchte sich übrigens erst 2035 vom Verbrenner trennen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das deutlich schneller passiert. Es ist auch einfach zu teuer, um sich ständig um mehrere Technologien zu kümmern. Wasserstoff hat man bei Hyundai immerhin auch noch. Der Fokus wird aber jetzt auf Elektroautos liegen.

