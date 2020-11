Hyundai Kona Elektro bekommt Neuauflage

Hyundai verkauft mit dem Kona Elektro ein durchaus beliebtes Modell bei den Elektroautos und damit das so bleibt, hat man diesem nun eine Neuauflage für die Zukunft spendiert. Der neue Kona wurde auch optisch ein bisschen überarbeitet.

In Deutschland hat man bisher übrigens über 22.000 Bestellungen für den Hyundai Kona Elektro verzeichnen können, 15.000 davon nur in diesem Jahr. Für die Top 3 in Deutschland reicht das noch nicht, aber man ist damit auf dem vierten Platz.

Apple CarPlay und Android Auto werden kabellos

Die Front wurde überarbeitet und signalisiert noch besser, dass es ein Elektroauto ist, hinzu kommen neue LED-Tagfahrleuchten und neue LED-Scheinwerfer mit MFR-Technologie (Multifaceted Reflector) – die Lufteinlässe sind nun vertikal. Die Auswahl an Farben ist auf 16 Farben angewachsen (es gibt 8 neue Farben).

Innen gibt es jetzt ein 10,25 Zoll großes Display hinter dem Lenkrad und das kann man (optional) auch in der Mitte hinzufügen. Apple CarPlay und Android Auto sind mit der neuen Version endlich auch kabellos nutzbar. Die Spracheingabe über Bluelink wurde optimiert und natürlich gibt es eine App mit einigen Funktionen.

Es gibt nun eine neue Ambiente-Beleuchtung in den Fußräumen der Vordersitze und hinten gibt es jetzt USB-Anschlüsse (Hyundai sagt nicht, ob A oder C).

Hyundai Kona Elektro mit 484 km Reichweite

Den Hyundai Kona Elektro kann man einmal mit einem 64 kWh großen Akku und 204 PS kaufen und dann gibt es noch eine kleine Version mit 39,2-kWh und 136 PS. Beide Versionen kommen jedoch mit einem Drehmoment von 395 Nm daher.

Bei der Reichweite sprechen wir über 305 km bei der kleinen Version und 484 km bei der großen Version (jeweils der WLTP-Wert). Der Ladeanschluss befindet sich weiterhin auf der Frontseite und schnelles Laden ist mit bis zu 100 kW möglich.

Zu den neuen Funktionen vom Hyundai Kona Elektro gehören außerdem noch ein Querverkehrswarner hinten mit Notbremsfunktion, ein aktiver Totwinkelassistent mit Ausparkfunktion, ein Anfahrhinweis und das Notrufsystem eCall (ist nun Pflicht).

Hyundai Kona Elektro kommt im Januar 2021

Preise hat Hyundai noch keine genannt, die soll es erst in ein paar Wochen geben. Das Facelift des Kona Elektro wird ab Ende Januar 2021 im Handel verfügbar sein.

