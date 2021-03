„Ihr Paket kommt an“: Betrugs-SMS wieder im Umlauf

Es sind derzeit wieder vermehrt Betrugs-SMS im Umlauf. Diese sind nicht neu, aber die Häufigkeit der SMS scheint auffällig.

„Ihr Paket kommt an“ und ein Link. Viel mehr Inhalt enthält solch eine SMS oft nicht. Wer solch eine Nachricht erhält, sollte direkt hellhörig werden, denn dabei handelt sich um einen Phishing-Versuch. Bei Polizeiinspektionen und Providern in ganz Deutschland gehen derzeit vermehrt Anfragen ein, weil Unbekannte SMS auf die Mobiltelefone der Betroffenen senden, die einen Link zu einer Schadsoftware enthalten.

-->

Schadsoftware wird im Hintergrund installiert

In den Kurzmitteilungen steht meist nur ein kleiner Text, in welchem auf ein Paket hingewiesen wird. Um den Erhalt zu quittieren, bzw. den Sendestatus zu verfolgen soll man den integrierten Link anklicken. Doch wird dies tatsächlich befolgt, installiert sich im Hintergrund eine Schadsoftware und in der Folge wird von Ihrem Handy an sämtliche Kontakte Ihres Telefonbuches die gleiche Spam-SMS versandt. Betroffen sind davon nach aktuellem Stand Android-User.

Zum eigenen Schutz empfiehlt die Polizei, niemals auf Links zu klicken, die von unbekannten Absendern übermittelt werden. Löscht solche Nachrichten einfach direkt. Erwartet ihr möglicherweise tatsächlich ein Paket, so informiert euch am besten direkt auf der Internetseite des Händlers über die Sendung.

Digitale Kopie: Deutsche Post, GMX und WEB.DE liefern Briefinhalte per E-Mail Die Deutsche Post erweitert den gemeinsam mit den E-Mail-Anbietern GMX und WEB.DE im letzten Sommer gestarteten Service „Briefankündigung“ ab sofort um die „Digitale Kopie“. Registrierte User der Briefankündigung erhalten auf Wunsch vor Zustellung eines Briefes eine E-Mail, die neben dem…24. März 2021 JETZT LESEN →

-->