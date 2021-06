IKEA Symfonisk Rahmen mit Sonos-Speaker startet im Juli

IKEA und Sonos haben heute ein neues Produkt ihrer Partnerschaft gezeigt und wie erwartet ist es ein Bilderrahmen mit Lautsprecher. Der „IKEA Symfonisk Rahmen mit WiFi-Speaker“ wird ab dem 15. Juli exklusiv bei IKEA verfügbar sein.

Nach einem Speaker für das Regal und einer Tischleuchte mit Speaker, geht es nun also direkt an die Wand mit einem Bild. Das kann natürlich in das Setup von IKEA und Sonos integriert werden und ist dort als normaler Lautsprecher zu sehen.

-->

IKEA Symfonisk: Panels kann man tauschen

Den neuen Rahmen mit Speaker gibt es in Schwarz und Weiß und die Front kann ausgetauscht werden. Die Standardfront könnt ihr auf dem Beitragsbild sehen und weitere Versionen weiter unten (das Portfolio wird wohl auch ständig wachsen).

Über die Suche im IKEA Online Shop findet man den neuen Rahmen noch nicht, doch dort dürfte er sicher noch heute oder im Laufe der Woche zu finden sein. Der Preis liegt bei 179 Euro und ein Panel zum Wechseln wird 20 Euro bei IKEA kosten.

IKEA Symfonisk Rahmen

Sony WF-1000XM4 offiziell vorgestellt Es hat sich bereits angedeutet und wer uns verfolgt, der hat sicher auch die vielen Leaks gesehen. Nun sind die Sony WF-100XM4 jedoch wie erwartet ganz offiziell vorgestellt worden. Wir wollen euch hier die Details zum neuen Modell liefern. Sony…8. Juni 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->