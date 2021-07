IKEA TRÅDFRI: Es gibt neue LED-Leuchtmittel

Bei IKEA gibt es neue LED-Leuchtmittel der Tradfri-Reihe, die sich bereits vor ein paar Tagen angedeutet haben und nun erhältlich sind. Da wäre zum einen eine ganz neue LED-Birne mit Glühdraht-Optik (auch als Filament-Birne bekannt).

Diese hat jetzt eine klare Optik und einen etwas anderen „Draht“ innen, außerdem bekommt man sie direkt bei IKEA erstmals mit E14-Gewinde. Die Version mit E27-Gewinde ist natürlich auch vorhanden und hat eine etwas andere Optik.

-->

Darüber hinaus gibt es noch ein neues LED-Leuchtmittel mit einer ganz neuen Form und matten Oberfläche und E27-Gewinde. Das kostet 12,99 Euro, die anderen zwei Birnen sind mit 7,99 Euro selbst für IKEA Tradfri sehr günstig gehalten.

Manchmal kündigt IKEA die neuen Produkte richtig an und manchmal tauchen sie in anderen Ländern einfach so vorher im Online Shop auf, so wie hier. Es lohnt sich ab und an mal einen Blick auf die IKEA-Suche mit den Neuheiten zu werfen.

Video: IKEA Symfonisk Bilderrahmen im Test

IKEA Symfonisk: Wie gut ist der Bilderrahmen mit Sonos-Speaker? IKEA und Sonos haben im Juni ein neues Produkt ihrer Partnerschaft präsentiert, einen Bilderrahmen mit Speaker. Doch wie gut ist dieser? Im April sah es fast so aus, als ob die Partnerschaft zwischen IKEA und Sonos auf das Ende zusteuert,…8. Juli 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->