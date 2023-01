IKEA VINDSTYRKA: Der smarte Luftqualitätssensor kommt im Frühjahr

IKEA erweitert das Portfolio in diesem Jahr um einen smarten Luftqualitätssensor namens VINDSTYRKA. Marktstart ist im April 2023 geplant und wir sprechen hier über eine UVP von 39,99 Euro. IKEA bietet den VINDSTYRKA online und lokal an.

Dieser neue Sensor lässt sich über den Dirigera-Hub von IKEA in das Smart Home integrieren und zeigt die Daten dann auch in der App von IKEA an. Man kann ein paar Dinge einstellen, wie das Einschalten eines Luftreinigers bei schlechter Luftqualität.

IKEA nennt als perfekte Kombination den STARKVIND, der aktuell im Angebot ist. Das Angebot im Online Shop von IKEA geht bis zum 31. Januar, ihr müsste also vor dem Launch des IKEA VINDSTYRKA zuschlagen, wenn ihr das kombinieren wollt.

Der VINDSTYRKA wird via USB C mit Strom versorgt und der Luftqualitätssensor besitzt ein Display mit drei Helligkeitsstufen, welches folgende Dinge anzeigen kann:

Den Gehalt von PM2,5-Partikeln in der Luft (PM2,5-Partikel sind kleine einatembare Partikel mit einer maximalen Größe von 2,5 Mikrometern): Grün: 0-35 µg/m3, Gelb: 35-120 µg/m3, Rot: >120 µg/m3.

Die Raumtemperatur

Die relative Raumluftfeuchte

Den TVOC-Wert (TVOC = Total Volatile Organic Compounds): Die Summe flüchtiger organischer Verbindungen

Es wurde Zeit für eine smarte Lösung, welche die Geräte von IKEA verknüpft. Der Preis scheint fair zu sein, aber ob das alles einwandfrei funktioniert, werden wir erst im Frühjahr erfahren. Finde ich in Kombination spannend, könnte man sich anschauen.

