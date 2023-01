Apple HomePod feiert wohl 2023 ein Comeback

Apple bietet seit einer ganzen Weile nur einen HomePod im Portfolio an und das ist auch noch ein recht kleiner Speaker. Wer einen besseren Sound haben möchte, der hat Pech. Doch das soll sich laut Mark Gurman ändern, denn der HomePod kommt.

Angeblich hat Apple für das aktuelle Jahr ein Comeback geplant, allerdings wurde der HomePod etwas überarbeitet. Es gibt ein neues Touch-Panel oben und einen S8-Chip unter der Haube. Das Design soll sich stark am Modell von 2018 orientieren.

Das haben sich viele Apple-Nutzer immer wieder gewünscht, denn der HomePod Mini ist nicht schlecht, aber die Größe hat eben ihre Grenzen. Und der kompakte HomePod Mini wird in diesem Jahr vermutlich auch aktuellere Hardware bekommen.

Doch die beste Nachricht kommt erst noch: Apple will den großen HomePod in Zukunft günstiger anbieten, das alte Modell kostete 349 Euro. Hoffentlich klingt der HomePod aber wieder genauso gut, denn es war einer der besten Speaker in dieser Größe.

Klingt so, als ob wir somit endlich ein passables HomePod-Lineup erhalten, auch wenn das nicht mit dem von Amazon oder Google bei der Vielfalt mithalten kann. Zwei gute Speaker (groß und klein) würde mir persönlich aber eigentlich ausreichen.

