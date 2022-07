Im besten Netz: 14 GB LTE für 10 Euro mtl. – ohne Anschlusspreis

Ab sofort steht über das freenet-Unternehmen Vitrado ein neuer Tarif-Deal im Telekom-Netz zur Verfügung. Der Tarif ist schon bekannt, der Preis ist allerdings niedriger als bisher.

So gibt es jetzt einen Flat-Tarif mit 14 GB im Telekom-Netz für 9,99 Euro pro Monat. Interessant in diesem Fall ist, dass diesmal der Anschlusspreis entfällt. Leider fehlt allerdings die SMS-Flat. Die Eckdaten des Tarifs schauen ganz gut aus und auch eine eSIM ist buchbar. Die Details schauen wir uns nachfolgend einmal eingehender an.

mobilcom-debitel 14 GB green LTE Allnet-Flat Details

Netz: Telekom

Internet: 14 GB LTE mit bis zu 25 Mbit/s

LTE mit bis zu 25 Mbit/s Allnet-Flat Telefonie; SMS je 0,19 Euro

freenet Hotspot Flat

Grundgebühr: 9,99 Euro pro Monat

pro Monat Anschlusspreis entfällt (gegen SMS)

(gegen SMS) Laufzeit: 24 Monate

Inklusive VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

Die Kündigung sollte man sich wie üblich rechtzeitig vormerken, denn nach 24 Monaten wird der Tarif teurer (31,99 Euro). Und nicht vergessen: Innerhalb von 2 Wochen nach Aktivierung muss eine SMS mit dem Inhalt “AG Online” an die 22240 von der neuen SIM-Karte aus gesendet werden, um den Anschlusspreis zu sparen.



