In eigener Sache: Kommentarsystem und „Fehler melden“

Wir haben unser Kommentarsystem umgestellt. Wir waren mit DISQUS nicht gänzlich unzufrieden, vor allem die Datenschutzvorgaben in der EU haben eine rechtskonforme Nutzung allerdings immer schwieriger gemacht.

Wir nutzen nun, wie sehr viele WordPress-Blogs in Europa, das native Kommentarsystem von WordPress, welches wir um einige Funktionen ergänzt haben. Das hatte ich bereits angedeutet. Im Vergleich zu DISQUS bringt das Vorteile und auch Nachteile mit. Zentrale Nutzeraccounts gibt es nicht mehr und die E-Mail-Benachrichtigungen bei neuen Kommentaren sind aktuell noch sehr rudimentär als „Beta“-Feature implementiert, da wir hier nicht wieder auf einen externen US-Dienst setzen wollten.

-->

Dafür ist das Kommentieren nun sehr niedrigschwellig möglich und die Ladezeiten sind deutlich besser. Die Angabe von Name und E-Mail (auch „Fake-Mail“) reichen aus. IP-Adressen der kommentierenden User speichern wir zudem generell nicht. Es gibt die Möglichkeit per Cookie die Formulardaten vorausgefüllt zu lassen (Haken setzen nötig), was eine erneute Eingabe überflüssig macht. Außerdem funktioniert das Kommentieren am Smartphone nun merklich besser.

Das Moderationsschema ist zudem ein anderes. Generell landet jeder erste Kommentar mit neuer Namen/E-Mail-Kombination immer in der Moderation. Wird dieser Freigegeben, landet jeder weitere Kommentar mit exakt gleicher Namen/E-Mail-Kombination direkt online. Zumindest, wenn dieser keine Worte der Sperrliste enthält. Selbst wenn ihr Fantasiedaten nutzt, ist es also empfehlenswert immer die gleiche Namen/E-Mail-Kombination einzusetzen.

Wir beobachten noch, ob das gut klappt oder missbraucht wird. Wir sehen zu jeder dieser Kombination wie viel Kommentare bereits online sind. Sollte ein „Troll“ also versuchen gezielt Stunk durch das Aneignen „fremder“ Nicknames zu machen, fällt das auf. Kommentare mit Links landen aus Spamschutzgründen immer erstmal in der Warteschlange und müssen durch uns manuell freigegeben werden.

Um die Übersichtlichkeit zu wahren, würden wir euch bitten stets die Antwort-Funktion zu nutzen, damit Kommentare korrekt zugeordnet werden können. Hat das ein User mal vergessen, können wir das auch nachträglich machen.

Solltet ihr das Löschen der von euch hinterlassenen Kommentare wünschen, könnt ihr dies jederzeit bei uns anfordern. Möglich ist dies, wenn ihr eine eindeutig identifizierbare E-Mail-Adresse hinterlegt habt, welche ihr uns dann mitteilt.

Die neuesten Kommentare können zu jedem Beitrag auch per RSS-Feed abonniert werden. Dafür müsst ihr einfach /feed/ an die Beitrags-URL anhängen (Beispiel). Falls das für einige ein interessantes Feature ist, könnte ich hier auch noch einen Direktlink unter jedem Beitrag einbauen.

Alle Beiträge vor dem 20.07.21 haben als „Fallback“ übrigens noch DISQUS eingebunden, allerdings über eine datenschutzkonforme Lösung, die erst nach Einwilligung geladen wird. Ob wir das so lassen oder alle alten Kommentare doch noch in unsere Datenbank importieren, ist noch nicht entschieden.

Neue „Fehler melden“-Funktion

Wer zukünftig einen Fehler im Beitrag findet, egal ob Tippfehler oder ein Fehler inhaltlicher Natur, der kann diesen bitte über die neue „Fehler melden“-Funktion melden. Zu finden ist diese zu Beginn des Kommentarbereichs rechts. Der betroffene Beitrag wird dabei im Formular stets automatisch ausgefüllt.

Nicht immer, aber doch hin und wieder (z.B. am Wochenende) fehlt die Zeit alle Kommentare in Ruhe und vor allem zeitnah zu checken. Wir haben daher diese gesonderte Möglichkeit zum Melden von Fehlern implementiert, die direkt die Autoren informiert. Dass man dann wirklich immer sehr zeitnah reagieren kann, können wir natürlich dennoch nicht versprechen.

Wer diese Funktion nicht nutzen mag oder nicht kennt, kann uns natürlich dennoch per Kommentar auf einen Fehler hinweisen. Im Sinne der Übersichtlichkeit werden wir Kommentare die ausschließlich solche Hinweise enthalten nach dem Beheben des Fehlers löschen.

Solltet ihr noch weitere Fragen haben, sind diese wie üblich in den Kommentaren perfekt platziert. Danke fürs Lesen und Unterstützen! Bis dahin ✌️

-->