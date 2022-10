Insolvenz vom Tisch: devolo AG beendet Schutzschirmverfahren

Heute hat die devolo AG bekannt gegeben, dass das Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung zum 31. Oktober 2022 beendet wird.

Mit der Zustimmung der Gläubiger findet damit der von Sachwalter Rüdiger Weiß ausgearbeitete Insolvenzplan nach sechs Monaten seinen Abschluss. Auch das Amtsgericht Aachen hat der Einigung bereits zugestimmt. Die Familie Harbers übernimmt mit eigenen Gesellschaften die Firmenanteile der devolo AG zum 1. November 2022. Nun heißt es: „devolo steht nach der Sanierung wieder auf einem stabilen finanziellen Fundament.“

Auch hat man Wachstumspläne, die in den nächsten Jahren Investitionen in Produkte, Technologie und Marke erfordern werden. Mittel- bis langfristig rechnen Geschäftsführung und Stakeholder von devolo mit positiven Wachstumsperspektiven. So heißt es:

Unser Kerngeschäft sowie das operative Business sind gesund und devolo steht wieder auf einem tragfähigen finanziellen Fundament. Zudem sind die mittel- bis langfristigen Marktaussichten positiv. Denn wir alle führen Videotelefonate im Home-Office, wir streamen Serien in HD, spielen online. Highspeed-Internet in jedem Winkel des Hauses ist dafür unverzichtbar und Heimvernetzung daher weiter ein Wachstumsmarkt. – Heiko Harbers, Vorstand der devolo AG

