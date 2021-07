Instagram Reels werden immer länger

Facebook konnte mit den Stories eine gute Kopie für Snapchat bauen, die sich doch recht zügig durchgesetzt hat. Doch die Kopie für TikTok läuft bisher schleppend an und man spürt, dass Facebook daher bei Instagram weiter Druck macht.

TikTok hat vor ein paar Tagen zum Beispiel die Länge der Videos erhöht und zack, da kommt auch schon der Schritt bei den Instagram Reels. Man zieht noch nicht mit den drei Minuten mit, aber immerhin gibt es jetzt eine volle Minute.

Reels. up to 60 secs. starting today. pic.twitter.com/pKWIqtoXU2 — Instagram (@instagram) July 27, 2021

Neben Shopping ist der Fokus bei Instagram nun voll auf die Reels gewandert und die ehemalige Foto-App wird zu einer Video-App. Das hat auch einen guten Grund: Die Reels sind ein guter Ort, um noch mehr Werbung unterzubringen.

Ich habe nichts gegen Werbung, auch wir finanzieren uns damit. Doch was mich bei all den Facebook-Marken stört: Die Werbung steht an erster Stelle. Facebook ist an der Börse und da gilt eben nur: Wachstum, Wachstum, Wachstum.

Von Facebook habe ich mich daher vor Jahren getrennt und ich spüre, wie ich durch diese Entwicklung so langsam auch die Lust an Instagram verliere. Facebook will hier irgendwie alle Netzwerke vereinen und es wird langsam zu viel.

