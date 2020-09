iOS 14: Apple verschiebt neues Privatsphäre-Feature auf 2021

Apple wird mit iOS 14 ein neues Feature für die Privatsphäre einführen: Entwickler müssen den Nutzer um Erlaubnis bitten, wenn sie ihn tracken wollen. Als das bei den Unternehmen bekannt wurde, gab es erste Warnungen. Facebook gab an, dass man mit einem Umsatzrückgang nach dieser Änderung rechnet.

Anscheinend war der Druck auf Apple nun aber zu groß und daher hat man sich dazu entschieden diese Funktion erst Anfang 2021 in iOS 14 einzubauen. Sie ist fertig, in einer Stellungnahme gegenüber TechCrunch gibt Apple aber an, dass man den Entwicklern einfach nur etwas mehr Zeit geben möchte.

-->

We want to give developers the time they need to make the necessary changes, and as a result, the requirement to use this tracking permission will go into effect early next year.