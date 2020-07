Facebook: Apple iOS 14 könnte Umsatz mit Werbung schwächen

Unternehmen wie Microsoft oder Facebook haben in den letzten Jahren sehr viel Geld mit Android und iOS verdient, doch sie haben eben keine Kontrolle über die Plattformen. Und vor allem die aktuelle Strategie mit Fokus auf Privatsphäre macht es für Unternehmen wie Facebook, die von Werbung leben, schwierig.

Mit iOS 14 wird Apple den Nutzer fragen, ob er möchte, dass eine App die Aktivität einer anderen App tracken darf. Sollten die Nutzer nicht zustimmen, dann wird es schwierig für Facebook, denn dann gehen wichtige Informationen verloren.

Apple requires app developers to ask for permission before they track you or your device across apps or websites they don’t own in order to target advertising to you, measure your actions due to advertising, or to share your information with data brokers.