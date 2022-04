It Takes Two als Film für Amazon Prime Video geplant

Im Februar haben wir erfahren, dass sich dj2 Entertainment die Rechte an dem Spiel „It Takes Two“ von EA gesichert hat und eine Serie und einen Film plant. Der Film hat laut Variety grünes Licht bekommen und wird von Amazon umgesetzt.

Die Amazon Studios werden It Takes Two zusammen mit Seven Bucks Productions umsetzen, der Produktionsfirma von Dwayne Johnson. Angeblich wird „The Rock“ auch direkt im Film zu sehen sein, allerdings nicht zwingend in einer Hauptrolle.

Josef Fares und Oskar Wolontis von Hazelight Studios (das Entwicklerstudio des Spiels) werden ebenfalls am Projekt beteiligt sein und Pat Casey und Josh Miller (bekannt durch die Sonic the Hedgehog-Filme) konnte man auch noch gewinnen.

Der Film dürfte dann in ein paar Monaten/Jahren exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen sein und ich bin gespannt, wie man das umsetzt. Ein wirklich gutes Spiel, welches man aktuell übrigens mal wieder für unter 20 Euro bei Amazon bekommt.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

