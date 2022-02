It Takes Two: Spiel kommt als Serie und Film

Mit It Takes Two hat EA letztes Jahr einen echten Hit gelandet, ich habe seit dem Release im Frühjahr 2021 nur positive Kritiken gesehen. Es handelt sich um ein Spiel, was man nur mit zwei Personen spielen kann. Ich habe es noch nicht gespielt, da wir bisher nicht die Zeit dafür hatten (ist installiert, da im Xbox Game Pass).

Die Idee, der Aufbau und die Geschichte haben aber viele begeistert und auch die Filmindustrie angelockt. Laut Variety konnte sich dj2 Entertainment die Rechte an der Umsetzung sichern und man plant einen Film und eine Serie. Bisher ist aber noch unklar, wo wir It Takes Two in ein paar Jahren exklusiv sehen werden.

Wie man gehört hat, gibt es mehrere Parteien, die sich dafür interessieren und es gibt gerade einen richtigen „Krieg“ bei den Geboten. Das mediale Interesse, was vielleicht sogar ganz bewusst gestreut wurde, dürfte das befeuern. Hier noch der offizielle Trailer für das Spiel, dort bekommt ihr einen guten Eindruck vom Aufbau.

