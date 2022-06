ja! mobil mit 10 GB Datenbonus und Prepaid Starter-Pakete mit 60 Prozent Rabatt

Bei der Aktivierung eines Mobilfunktarifs von ja! mobil noch bis zum 3. Juli 2022 erhalten Neukunden einmalig 10 GB Datenvolumen extra. Zudem sind die Starter-Pakete aktuell günstiger zu haben.

Die Aktion umfasst alle angebotenen Tarife von ja! mobil (Basic, Smart, Smart Plus, Smart Max, Easy, Data, 6-Monats-Paket). Das Extra-Datenvolumen wird durch einen Datenpass zur Verfügung gestellt, der für 31 Tage gültig ist. Nach Ablauf der 31 Tage oder nach Verbrauch der 10 GB Extra-Daten steht das Datenvolumen des gebuchten Tarifs zur Verfügung.

Starter-Pakete mit 60 Prozent Rabatt

Außerdem erhalten Neukunden in der ersten Aktionswoche (27. Juni bis 3. Juli 2022) einen Rabatt in Höhe von 60 Prozent auf die Starter-Pakete von ja! mobil. Diese kosten damit nur 3,98 Euro (statt 9,95 Euro). Das Angebot gilt ausschließlich beim Kauf von Starter-Paketen in einem REWE Markt. Die jeweiligen Startguthaben der Tarife bleiben unverändert.

Die Mobilfunktarife von ja! mobil werden von der REWE Group angeboten und von der congstar Services GmbH technisch realisiert. Kunden nutzen mit den Tarifen das Netz der Telekom.

