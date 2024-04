ja! mobil und Penny Mobil: Das sind die neuen Tarife im Telekom-Netz

Die REWE Group hat ihre Smart Tarife für ja! mobil und Penny Mobil deutlich verbessert. Ab sofort bieten die Tarife Smart, Smart Plus und Smart Max mehr Datenvolumen zu günstigeren Preisen.

Im Tarif Smart gibt es nun 10 GB statt 6 GB, im Tarif Smart Plus 20 GB statt 12 GB und im Tarif Smart Max 30 GB statt 20 GB pro Monat. Zusätzlich wurde der Preis für die Tarife Smart Plus und Smart Max gesenkt. Neukunden können die verbesserten Prepaid-Tarife ab sofort buchen. Bestehende Kunden erhalten die Aufwertung und Preissenkung automatisch mit der nächsten Rechnungsperiode.

Prepaid-Tarife im 5G-Netz der Telekom

Die Prepaid-Tarife von ja! mobil und Penny Mobil ermöglichen das Surfen im 5G-Netz der Telekom mit bis zu 50 Mbit/s. Der Prepaid-Basistarif mit 1 GB Datenvolumen, Allnet-Flat und SMS-Flat in alle deutschen Netze kostet weiterhin 4,99 Euro für 4 Wochen. Ein 6-Monats-Paket mit 8 GB und den gleichen Flatrates ist für 29,99 Euro online buchbar. Außerdem sind die Tarife in den REWE-Märkten (ja! mobil) und in den Penny-Märkten (Penny Mobil) erhältlich.

Die neuen Smart Tarife von ja! mobil und Penny Mobil in der Übersicht:

Prepaid Smart

10 GB (statt 6 GB) Datenvolumen je 4 Wochen

Surfen im 5G-Netz der Telekom mit max. 50 Mbit/s

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Kosten: 8,99 Euro je 4 Wochen

10,00 Euro Startguthaben

Prepaid Smart Plus

20 GB (statt 12 GB) Datenvolumen je 4 Wochen

Surfen im 5G-Netz der Telekom mit max. 50 Mbit/s

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Kosten: 13,99 Euro (statt 14,99 Euro) je 4 Wochen

15,00 Euro Startguthaben

Prepaid Smart Max

30 GB (statt 20 GB) Datenvolumen je 4 Wochen

Surfen im 5G-Netz der Telekom mit max. 50 Mbit/s

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Kosten: 18,99 Euro (statt 19,99 Euro) je 4 Wochen

20,00 Euro Startguthaben

Ich selbst war einst sehr zufrieden bei Penny Mobil, bin allerdings mittlerweile bei fraenk gelandet.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->-->