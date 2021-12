Jabra plant neuen Elite-Kopfhörer zur CES 2022 im Januar

Jabra hat heute bekannt gegeben, dass man auf der CES 2022 vertreten sein und es auch eine Produktankündigung für einen kabellosen Kopfhörer geben wird.

Man wollte noch nicht verraten, was wir dort sehen werden, aber es soll ein Elite-Produkt werden. Der Jabra Elite 3 und Jabra Elite 7 sind noch gar nicht so alt, da würde ich also eher nicht mit einem Nachfolger rechnen. Kommt ein neues Modell?

Vielleicht werden wir auch mal eine ganz neue Reihe sehen, sowas wie einen Jabra Elite 5 oder Jabra Elite 9, aber das ist hier nur etwas Spekulation von meiner Seite.

Darüber hinaus soll es auch „spannende Updates“ für bestehende Produkte geben, die aktuellen Neuheiten dürften also neue Funktionen bekommen. Außerdem will man vor Ort das „Jabra Enhance Plus“ zeigen, eine Mischung aus Kopfhörer und Hörgerät. Die Ankündigung der Jabra-Neuheiten findet am 5. Januar 2022 statt.

Video: Jabra Elite 7 Active im Test

