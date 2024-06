Jeep plant schon bald ein günstiges Elektroauto

Derzeit liegt der Fokus von Jeep auf dem neuen Wagoneer S, dem Flaggschiff der Marke und auch ein bisschen von Stellantis derzeit. Doch Jeep hat große Pläne für die elektrische Zukunft und arbeitet an einem Elektroauto für mehr Wachstum.

Bei Jeep arbeitet man derzeit an einem „komplett neuen Renegade“ und davon wird es auch eine vollelektrische Version für um die 20.000 Euro geben. Das, was wir bei Citroën gesehen haben und bald bei Opel sehen, steht schon bald bei Jeep an.

Vermutlich wird Jeep einen Hauch teurer sein, aber Stellantis macht das, was man gut kann, man nutzt die Basis und verteilt sie über die Konzernmarken. Die Modelle unterscheiden sich dann im Detail, aber sind das meistens exakt die gleichen Autos.

