Jim Ryan: Der PlayStation-Chef verlässt Sony

Sony hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bekannt gegeben, dass Jim Ryan das Unternehmen verlässt. Er ist Chef von Sony Interactive Entertainment und als Gesicht der PlayStation-Sparte (erfolgreichste Sparte der Kategorie) bekannt.

Jim Ryan ist schon seit 1994 dabei und leitet diesen Bereich seit 2019, im März 2024 geht er in den Ruhestand. Es waren durchaus sehr erfolgreiche Jahre für die PlayStation und die Ausgangslage für den Nachfolger sieht derzeit sehr gut aus.

Mal schauen, ob sich Jim Ryan wirklich zurückzieht, was in dieser Position und mit 55 nicht immer üblich ist. Die Statements klingen aber nach einem versöhnlichen Abschied. Mal schauen, ob der Nachfolger eine neue Strategie einführen wird.

Nach 30 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, im März 2024 bei SIE in den Ruhestand zu gehen. Ich habe die Gelegenheit genossen, in einem ganz besonderen Unternehmen einen Job zu haben, den ich liebe, und mit großartigen Menschen und unglaublichen Partnern zusammenzuarbeiten. Aber ich habe es zunehmend als schwierig empfunden, das Leben in Europa und die Arbeit in Nordamerika miteinander zu vereinbaren. Ich verlasse das Unternehmen, weil ich das Privileg hatte, an Produkten zu arbeiten, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt berührt haben. PlayStation wird immer ein Teil meines Lebens sein, und ich bin optimistischer denn je, was die Zukunft von SIE angeht. Ich möchte mich bei Mr. Yoshida dafür bedanken, dass er so viel Vertrauen in mich gesetzt hat und eine unglaublich einfühlsame und unterstützende Führungspersönlichkeit ist.