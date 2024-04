Joyn feiert Rekord dank WSMDS, Big Brother und mehr

Das Streamingangebot der ProSiebenSat.1 Media SE nennt sich Joyn und dürfte den meisten von euch ein Begriff sein. So langsam wird das Angebot auch immer besser angenommen und das erste Quartal 2024 war das bisher beste Quartal.

Bei Joyn wirbt man diese Woche mit „36 Prozent Plus bei den Video-Nutzer:innen und 13 Prozent Plus bei der Watchtime“, was ein Rekord für Joyn ist. Insgesamt kommt Joyn damit auf 37,4 Millionen Stunden Watchtime. Was kommt gut an?

Besonders beliebt waren „Big Brother“ und „Wer stiehlt mir die Show?“, aber auch Inhalte wie „Germany’s Next Topmodel“ und „Forsthaus Rampensau Germany“.

Joyn mit Fokus auf Reality und Comedy

Reality bzw. Trash TV und Comedy bzw. Shows und Entertainment, das funktioniert im digitalen Wettbewerb gegen Netflix und andere Anbieter. Das Angebot von Joyn kann über die Webseite oder über diverse Apps für Smart TVs abgerufen werden.

Wir haben zu diesem Rekord beigetragen, denn „Wer stiehlt mir die Show?“ war letzten Monat mein Tipp der Woche und das haben wir über Joyn geschaut. Das wird in Zukunft auch der Weg für uns sein, wenn uns mal eine Show interessiert.

Lineares Fernsehen existiert in diesem Haushalt schon länger nicht mehr, denn die strikten Zeiten im TV sind für mich ein komplett veraltetes Format. Joyn ist als Dienst durchaus okay und kann kostenlos (mit Werbung) genutzt werden. Zahlen würde ich nicht, dazu gibt es nicht genug Inhalte, aber für Shows reicht das aus.

