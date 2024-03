Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Wer stiehlt mir die Show

Heute gibt es von mir erstmals den Tipp für eine Show, genau genommen ist es „Wer stiehlt mir die Show?“ auf ProSieben. Klassisches Fernsehen schauen wir nur noch selten im Haushalt und wenn, dann ist es die Tagesschau oder eine Show.

Doch auch die Qualität der Shows hat nachgelassen und daher lässt selbst das nach. Vor ein paar Wochen hat es mir dann das folgende Video in meine Timeline bei YouTube gespült, ein altes Format, welches ich früher gerne gesehen habe:

Das war bei mir also das Marketing, was dazu geführt hat, dass die Show von Joko Winterscheidt in mein Blickfeld kam und als ich dann vor ein paar Tagen gehört habe, dass genau jetzt eine neue Staffel läuft, haben wir uns die Show angeschaut.

Ich bin nicht mehr ganz im Bilde, aber Joko und Klaas machen wohl mittlerweile mehr getrennt, hier ist Klaas aber zufällig in der aktuellen Staffel dabei. Sonst ist das eine Show von Joko. Nach zwei Folgen muss ich aber sagen: sehr kreativ.

Es ist am Ende eine Quizshow, aber die Fragerunden sind anders aufgebaut und vor allem die Band ist ein echtes Highlight der Sendung. Gefällt, unterhält und ist das, was ich seit Jahren an einem Samstagabend als gute Unterhaltungsshow vermisse.

Joko begrüßt vier Gäste bei seiner eigenen Show, drei Promis und eine Wildcard, und die müssen ihm diese Show „stehlen“. Es geht also darum, wer moderieren darf, denn am Ende wird eine Show natürlich vom Team hinter der Show konzipiert.

Gefällt mir aber gut und schauen wir derzeit einfach als Samstagabendshow über Joyn auf dem Apple TV, auch wenn es am Sonntag ausgestrahlt wird. Spoiler sehe ich eh keine, weil ich in dieser Welt nicht unterwegs bin, das passt also bisher gut.

Ja, das ist für viele kein Geheimtipp, sage ich auch nicht, es gab sogar schon sehr viele Staffeln und man hat auch Preise gewonnen, aber hey, hier lesen sicher auch ein paar mit, die ebenfalls kaum noch lineares Fernsehen mit RTL und Co. sehen.

Falls es euch auch so geht, gebt der Sendung ruhig eine Chance, man kann das bequem über Joyn schauen, es ist kostenlos und die Werbung hält sich durchaus in Grenzen. Bei uns gab es bisher einen langen Werbeblock am Anfang, dann aber keinen während der Show. Und damit kann ich bei 2 Stunden durchaus gut leben.

