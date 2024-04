Spotify testet eine ganz neue Playlist für Nutzer

Spotify baut das Angebot an Playlisten aus und hat eine neue Playlist für Premium-Nutzer parat, die sich derzeit aber noch in der Beta befindet und nur in UK und in Australien verfügbar ist. Es handelt sich um eine, große Überraschung, KI-Playlist.

KI dominiert die Techszene und es ist auch nicht der erste Anlauf von Spotify, das zu nutzen. Die neue „AI Playlist“ geht aber noch einen Schritt weiter und soll euch ein ganz persönliches Musikprogramm liefern, welches ihr nur beschreiben müsst.

Als Beispiele nennt Spotify auch Sätze wie „Eine Indie-Folk-Playlist, die mein Gehirn herzlich umarmt“ oder „Entspannende Musik, um mich während der Allergiesaison zu beruhigen“. Das schreibt man in die App und die liefert euch dann eine Playlist.

Man findet zwar so ziemlich alles als Playlist bei Spotify, aber es ist nicht immer so leicht das zu suchen. Sollte das mit den persönlichen Vorlieben also funktionieren, dann wäre so eine personalisierte Playlist mit KI durchaus ein Mehrwert für das Abo.

