Joyn ab sofort auf der PlayStation 4 verfügbar

Kurze Information für alle User des Streaming-Anbieters Joyn. Die Joyn-App ist ab sofort auch auf PlayStation 4 verfügbar.

Die Joyn App ist zum Download auf PlayStation 4 in Deutschland verfügbar. Die App bietet dabei bekannte Funktionen, also den Zugriff auf die Live-Inhalte und On-Demand-Inhalte von Joyn.

-->

Darüber hinaus können Joyn Nutzer die App auf einer Vielzahl weiterer Plattformen nutzen: im Web, auf iOS- und Android-Geräten wie Smartphones und Tablets, Apple TV, Smart-TVs von Samsung, LG und Panasonic, dem Google Chromecast, sowie über Amazon Fire TV.

Joyn ermöglicht es allen Neukunden den ersten Monat das Premium-Angebot Joyn PLUS+ kostenfrei zu testen. Dieses Paket bietet mehr als 60 Live-TV-Sender in HD, sechs zusätzliche Pay-TV-Sender, lokale Originals, exklusive Serien und eine Auswahl an Filmen. Nach der Gratis-Phase kostet Joyn PLUS+ 6,99 Euro pro Monat.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->