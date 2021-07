Kabel-Festnetz: O2 vermarktet Festnetztarife über Anschlüsse von Tele Columbus

O2 bietet seine O2 my Home Tarife für Zuhause in Kürze auch über die 2,4 Millionen internetfähigen Kabelanschlüsse von Tele Columbus an. Die Kooperation ist bereits seit 2019 bekannt.

Ab dem 21. Juli 2021 erweitert die Marke O2 damit die Netzinfrastruktur für ihr Festnetzangebot. Nach der bereits erfolgten Anbindung an das Vodafone-Kabelnetz erreicht O2 durch die Partnerschaft mit Tele Columbus dann insgesamt „mehr als 26 Millionen Haushalte“ mit Festnetz über Kabelanschlüsse.

Die Kabel-Infrastruktur von Tele Columbus ist deutschlandweit verfügbar, mit einer deutlichen Verdichtung in den östlichen Bundesländern. Das Tarifangebot von O2 für das Zuhause-Internet reicht vom O2 my Home M für Normalnutzer mit einer Surf-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s bis hin zum XXL mit bis zu 1 GBit/s für Anspruchsvolle.

