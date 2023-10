Kaufland: Krypto-Kunst in Karotten verwandeln

Kaufland bietet NFT-Besitzern eine ungewöhnliche Möglichkeit, ihr digitales „Vermögen“ in frisches Obst und Gemüse zu investieren.

Wenn NFT-Besitzer wertlose NFTs an Kaufland übertragen, erhalten sie dafür einen Einkaufsgutschein über 10 Euro. Dieses unkonventionelle Angebot ist Teil der „NFT Refresh“-Kampagne von Kaufland und wird über die digitalen Kanäle des Unternehmens beworben.

NFTs sind Blockchain-basierte digitale Vermögenswerte, die sich häufig auf virtuelle Objekte wie digitale Kunstwerke beziehen. In den letzten Monaten haben viele NFTs stark an Wert verloren, was Kaufland zu dieser Aktion veranlasst hat.

Die Aktion „NFT Refresh“ ist online verfügbar und läuft bis zum 30. Oktober 2023 um 12 Uhr mittags. Alle weiteren Informationen zur Aktion findet ihr auch in den Teilnahmebedingungen.

