Kaufland: Mehr plastikreduzierte Verpackungen

Mal wieder eine Meldung aus dem Bereich Umwelt und Co: Seit etwa drei Monaten bietet Kaufland sein Hackfleisch aus der Selbstbedienung in einer plastikreduzierten Verpackung an. Was zunächst in nur 30 Filialen im Süden Deutschlands startete, wird nun ausgeweitet. So bringt der Händler die Verpackung in alle Kaufland-Filialen in Bayern und Baden-Württemberg.

Statt einer Plastikschale wird für das Hackfleisch ein Karton verwendet, der mit einer dünnen Plastikfolie ausgekleidet ist. Durch das Trennen von Karton und Folie können die einzelnen Wertstoffe der Verpackung separat recycelt werden. Der Kunde erkennt an einem Hinweis auf der Verpackung, wie die Bestandteile getrennt werden müssen.

Die Verpackung kommt mit 70 Prozent weniger Kunststoff aus. Zudem besteht der Karton zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen, die durch FSC kontrolliert und zertifiziert sind. Zusätzlich setzt Kaufland nach eigenen Angaben bei den eingesetzten Plastikfolien, die zum Auskleiden des Kartons und für den Deckel benötigt werden, auf Recyclingfähigkeit.

