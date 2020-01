Kaufland: Produkte mit Nutri-Score kommen

Kaufland hat heute verkündet, dass man in Kürze die Nährwertkennzeichnung Nutri-Score einführt. Das System wird in Frankreich bereits genutzt.

Die ersten Artikel mit Nutri-Score befinden sich laut des Handelsunternehmens bereits in der Umsetzung und sollen noch im ersten Quartal im Markt erhältlich sein. In den Kaufland-Märkten sollen zudem in Zukunft alle „bedeutenden“ Eigenmarkenprodukte diese Kennzeichnung tragen. Gestartet wird mit dem Reis- und Maiswaffel-Sortiment der Eigenmarke K-Bio (siehe Bild oben).

-->

Anhand des Nutri-Scores soll sich der Konsument mit einem Blick über den Nährwert des Produktes informieren können. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner hatte die Einführung des Kennzeichnungssystems auf freiwilliger Basis für Deutschland beschlossen. Lebensmittelhersteller haben also die Wahl, ob sie die Kennzeichnung verwenden oder nicht.

Auch die Verbraucherzentralen in Deutschland befürworten den Nutri-Score, den sie wie folgt beschreiben:

Der Nutri-Score ist eine farbliche Nährwertkennzeichnung, die verschiedene Eigenschaften eines Lebensmittels zusammenfasst und auf einer fünfstufigen Skala – von einem grünen A bis zu einem roten E – bewertet. Diese Punkteliste bewertet also nicht nur einzelne Komponenten, wie Zucker oder Fett, sondern auch den Obst- oder Gemüseanteil im gesamten Lebensmittel. Der Nutri-Score wird jeweils vorne auf die Verpackung eines Lebensmittels gedruckt. Hinten sind wie gewohnt die Nährwertkennzeichnung und die Zutatenliste zu finden. Die Informationen beziehen sich jeweils auf 100 Gramm bzw. 100 Milliliter.

13 Prozent würden Fleisch aus dem 3D-Drucker essen Digitale Technologien könnten bei der Ressourcenschonung einen Beitrag leisten. Das gilt auch bei künftigen Formen des Fleischkonsums. So sagt rund jeder achte Bundesbürger (13 Prozent), er könne sich vorstellen, künftig auch Fleisch aus dem 3D-Drucker zu probieren. Dabei wird mithilfe…18. Januar 2020 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->