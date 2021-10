Es gibt kein Tesla „Model 2“

Tesla plant ein kompaktes Elektroauto für unter 25.000 Dollar, dieser Plan steht weiterhin. Da sich dieses Modell unter dem Model 3 einordnen soll, wurde es aber gerne als Model 2 bezeichnet. Doch laut Elon Musk existiert so ein Modell nicht.

Im Gespräch mit Investoren hat der Chef von Tesla verraten, dass „es kein Model 2 gibt“. Das ist keine Absage für ein kompaktes Elektroauto, Tesla wird allerdings eine andere Bezeichnung wählen. Den Namen wollte Elon Musk noch nicht verraten.

Tesla Model 3 ist eine Ausnahme

Was man an dieser Stelle wissen sollte: Das Model 3 sollte mal Model E heißen, damit ein „SEXY“ entsteht, wenn man die vier Modelle von Tesla sieht. Doch Ford wollte diese Bezeichnung nicht hergeben, daher wurde es das Tesla Model 3. Die 3 steht für ein umgedrehtes E, somit ist dieses Modell also eher die Ausnahme.

Klingt so, als ob Tesla wieder mit Buchstaben weitermacht und Fans spekulieren gerne, dass noch ein Model C und Model A kommen werden. Mit dem Roadster könnte man so noch ein „CARS“ an „SEXY“ hängen. Klingt vielleicht etwas abwegig, aber ehrlich gesagt würde ich Tesla sowas am Ende irgendwie noch zutrauen.

