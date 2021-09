Tesla „Model 2“: Günstiges Elektroauto soll 2023 kommen

Tesla sprach schon 2018 darüber, dass man ein Elektroauto für unter 25.000 Dollar plant und vor einem Jahr hat man diesen Schritt dann erneut angekündigt. Die Details fehlen leider noch, aber die Testproduktion soll wohl noch 2021 starten.

Tesla peilt 2023 beim Release an

In einem internen Meeting hat Elon Musk nun gegenüber Mitarbeitern erwähnt, dass das kompakte und günstige Elektroauto gegen 2023 kommen soll. Das kann bei Tesla aber auch 2024 oder 2025 bedeuten – das dürfte mittlerweile klar sein.

Dieses Model 2, nennen wir es einfach mal so, weil es sich unter dem Model 3 bei der Größe und beim Preis einordnen soll, legt den Fokus noch mehr auf autonomes Fahren. Elon Musk wollte von den Mitarbeitern sogar wissen, ob man es überhaupt noch mit einem Lenkrad und Pedal ausstatten soll. Nun, das ist optimistisch.

Elon Musk ist ein Fan der autonomen Zukunft, aber ein Auto ohne Lenkrad und Pedal wird man 2023 noch nicht verkaufen können. Ich denke man wird dann eher eine Lösung finden, wie man das Lenkrad auch mal „verstecken“ kann.

Ich bin gespannt, wie der nächste Schritt von Tesla aussieht, denn aktuell stehen noch das Model 3 und Model Y im Fokus, aber es wird interessant zu sehen, was danach kommt. Eins steht aber fest: Tesla will nicht nach oben im Premiummarkt, man will (vor allem preislich) eher nach unten auf den großen Massenmarkt.

