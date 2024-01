Kia startet kostenpflichtiges Abo für Autos

Tesla hat das Auto zum Smartphone gemacht und gezeigt, dass Kunden auch hier gerne Updates mit neuen Funktionen bekommen. Die Konkurrenz folgt, geht aber nicht immer den Ansatz von Tesla mit, bei Kia kostet dieses Konzept nämlich Geld.

Genau genommen bietet man, beginnend mit dem neuen Kia EV9, ein Abo für 89 Euro pro Jahr an, welches u.a. den Remote-Parkassistent 2.0, die Steigerung des Frontmotor-Drehmoments für mehr Beschleunigung und Musik-Streaming bietet.

Neben den neuen Funktionen gehören auch Over-the-Air-Updates dazu, so Kia. Es gab bisher zwei kostenlose Updates pro Jahr, doch nach der einjährigen Testphase wird das kostenpflichtig. Künftige Updates sollen weitere Neuerungen mitbringen.

Abos werden normale in Autos

Ein Abo gehört im Auto aber vermutlich in Zukunft einfach dazu, denn bei Tesla gibt es zwar neue Funktionen, jedenfalls die meisten, kostenlos, aber Internet für das Musik-Streaming kostet auch hier Geld. Die Autohersteller wollen die Anbindung an das Internet natürlich nicht selbst zahlen, ein Abo ist beim Kauf in Zukunft normal.

Daher lobe ich mir übrigens Apple CarPlay oder Android Auto, denn damit kann man, falls man das Abo mal nicht mehr zahlen möchte, viele Dinge „kostenlos“ im Auto machen, den Vertrag für das Smartphone zahlt man so oder so im Monat.

Ford zeigt neues Infotainmentsystem mit Android Ford setzt in Zukunft auf Android im Auto, dieser Schritt wurde 2021 erstmals von Ford bestätigt. Es war eine Weile unklar, welchen Ansatz man verfolgt, denn es gibt Android Automotive […]22. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->